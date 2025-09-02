Habertürk
        Haberler Spor Transfer Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalıyor! - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalıyor!

        NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, kariyerine Galatasaray'da devam edecek... Başkan Dursun Özbek, Suudi Arabistan ekibinden gelen son teklifi de reddederken, yaptığı görüşmede milli yıldızı takımda kalmaya ikna etti.

        Giriş: 02.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:41
        1

        Transferin hareketli takımı Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

        2

        Milli kaleci Uğurcan Çakır'ı 36 milyon Euro'luk rekor bedelle kadrosuna katan ve İlkay Gündoğan'la da el sıkışan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı da takımda tutmayı başardı.

        3

        26 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi iptal oldu.

        4

        39 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

        NEOM'dan Barış Alper için gelen son teklif, Keçiörengücü'nün alacağı pay da dahil 39 milyon Euro bandında oldu. Sarı-kırmızılılar ise bu teklife de olumsuz yanıt verdi.

        5

        DURSUN ÖZBEK İKNA ETTİ

        Milli futbolcunun ayrılığına izin vermeyen başkan Dursun Özbek, Barış Alper'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan son toplantıda yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalmasına karar verildi.

        6

        Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadeleye devam edecek.

        7

        Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

