        Uğurcan Çakır Galatasaray'da! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. Öte yandan milli eldiven, bordo-mavililere veda mesajı yayınladı.

        Giriş: 01.09.2025 - 20:06 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:53
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı.

        BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO!

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, transferde son detayları aktardı. Çelik, "25 milyon Euro bir bonservis bedeli ödenmesini bekliyoruz. Ayrıca bonuslar da olacak ve bonservisinin 30 milyon Euro'ya yakın bir meblağa çıkabilecek. Oyuncu 3 milyon Euro bandında bir maaş alacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak." dedi.

        Geçtiğimiz sezon 43 maçta kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 18 maçta gole izin vermedi ve 52 gol yedi.

        "KARİYERİMDE YENİ HEDEFLERE YÜRÜMEK İSTİYORUM"

        Öte yandan bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        29 yaşındaki eldivenin paylaşımı şu şekilde:

        Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

        Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

        Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

        Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

        Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

        Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

        Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

        Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

        Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

        Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

        Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

        Biliyorum, kolay değil...

        Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

        Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

        Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

        Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

        Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

        Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

        Sevgi ve saygılarımla.

