A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Eşitliğin ardından blokta etkinliği artıran Slovenya, setin ortalarına doğru 3 sayı (7-10) fark yakaladı. 4 sayılık seri yakalayarak 11-10 öne geçen milliler, setin sonuna doğru bu avantajını (17-14) artırdı. 20'li sayılara gelindiğinde eşitliği (22-22) yakalayan Slovenya, (24-25) set sayısını da gördü. İki kez set sayısını çeviren milli takım, ilk seti 30-28 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 4 sayı (5-1) fark yakaladı. Setin ortasında farkı 7'ye (14-7) yükselten milliler, İlkin Aydın, Eda Erdem, Melissa Vargas'la bulduğu sayılarla farkı iyice (20-11) artırdı. Etkili oyununu sürdüren Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı. REKLAM Üçüncü sete etkili başlayan Slovenya, setin başlarında farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Gizem Örge ile defanstaki etkinliğini artıran milliler, Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le bulduğu sayılarla 13-13'te eşitliği yakaladı. Bu sayıların ardından iyice rahatlayan milli takım, setin ortalarını 3 sayı (16-13) önde geçti. Setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti. Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

VARGAS'TAN 20 SAYI! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti. Slovenya'da ise Sillah ve Zatkovic 15'er sayı buldu.