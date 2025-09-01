Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten siber operasyon! Elebaşı yakalandı, 1250 internet sitesi erişime kapatıldı

        MİT'ten siber operasyon! Elebaşı yakalandı, 1250 internet sitesi erişime kapatıldı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, siber dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü tespit edilen bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda şebekenin elebaşı Ö.Ş. yakalanarak tutuklandı, bin 250 internet sitesi ise erişime engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 15:01 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara il Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize siber dolandırıcılık yapılanması tespit edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerle şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

        REKLAM

        İncelemelerde, şebekenin özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklediği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenleyerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı saptandı. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin de kayıt altına alındığı tespit edildi.

        1250 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

        Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturmada, USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

        Tespitler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

        Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan örgüt elebaşı Ö.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı