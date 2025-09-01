Ünlülerin 2025 yazı

Habertürk'ten; Eren Gürel, Onur Aydın, Erdal Öztürk, Ferit Tuğluk ve Atakan Makar, yaz boyunca; Ege ve Akdeniz'de ünlüleri takip etti. Ünlüler, 2025 yazında da her yıl olduğu gibi en çok Bodrum'u tercih etti.

05.06.2025

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

Yılın 6 ayını Dubai'de, 6 ayını ise Bodrum'da geçiren çift, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz ile Bodrum'da tatil yaptı.

Siyah bir mayokini giymeyi tercih ettiği görülen Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile Ortakent'teki bir iskelede objektiflere yansıdı.

08.06.2025

Oyuncu Selin Türkmen, sevgilisiyle birlikte çıktığı tekne tatilinde görüntülendi. Cennet Koyu'nda romantik anlar yaşayan ikili, her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğdu. 10.06.2025 Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yaptı. 46 yaşındaki fit vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı. 26.06.2025 Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara ve kızları Pera ile Bodrum'da tatil yaptı. Selahattin Paşalı, tatil boyunca kızıyla yakından ilgilendi. 20.06.2025 Oyuncu Eylül Tumbar ile Enes Koçak, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Eylül Tumbar ile Enes Koçak, Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Çift, denizde eğlenceli anlar yaşadı. 05.07.2025 Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey ile birlikte Bodrum'da tatil yaptı.

Özcan Deniz, bol bol oğlunun fotoğraflarını çekerken, aile saadeti objektiflere böyle yansıdı. Daha sonra görüntülendiğini fark eden Özcan Deniz, tişörtünü giyerek odasına çıktı. 07.07.2025 Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, Çeşme'de görüntülendi. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, Çiftlikköy'deki bir plajda objektiflere yansıdı. Bir süre denizde sohbet eden İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın, birbirlerine aşk dolu bakışmaları da objektiflere yansıdı. 08.07.2025 Her yıl yaz sezonunu, Çeşme Alaçatı'daki evinde geçiren Barış Falay ile eşi Esra Ronabar, bir plajda görüntülendi. Birbirlerini öperek uzun süre denizde kalan çiftin, eğlenceli halleri objektiflere yansıdı. 10.07.2025 Mert Ramazan Demir, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

Mert Ramazan Demir, yeni sevgilisiyle birlikte Akyaka'da objektiflere yansıdı. Bir plajda gün boyu vakit geçiren çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Yaz sezonunu Bodrum'da açan Burçin Terzioğlu, sonra soluğu Çeşme'de aldı. Burçin Terzioğlu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. 11.07.2025 Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızları Lalin ve Leyla ile Çeşme'de tatil yaptı. Sinem Kobal, denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. Kobal, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. 12.07.2025 Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rap'çi sevgilisi Uğurcan Günay ile Çeşme'de tatil yaptı. Aya Yorgi Koyu'nda objektiflere yansıyan âşıklar, şezlongda öpüştü. Çift, 4 gün sonra rotalarını Bodrum'a çevirdi. 13.07.2025 Gülben Ergen de tatil için Bodrum'u seçen ünlülerdendi.

Evinin bulunduğu iskeleden denize giren Gülben Ergen, objektiflere böyle yansıdı. 14.07.2025 Geçtiğimiz yıl Ronit Gülcan'dan boşanan Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile tatil yaptı. Çift, Bodrum'da Hakko'nun teknesinde objektiflere yansıdı. REKLAM 16.07.2025 Popçu Simge Sağın ise tatilinin bir kısmını Marmaris'te geçirdi. Ünlü popçu, Bozburun'da görüntülendi. Şarkıcı, denize girmeyi tercih etmeyip havuzda vakit geçirdi. 23.07.2025 Şarkıcı Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt, Bodrum'da aşk tazeledi. Türkbükü'ndeki bir plajda denize giren Alya ile Yılmaz Kunt, çevredekilere aldırış etmeden defalarca öpüştü. 25.07.2025 Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bu sezonu Bodrum'daki evlerinde geçirdi. Çift, Torba'da görüntülendi.

Dalgalı denizde oldukça keyifli anlar yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in dalgalarla imtihanı objektiflere böyle yansıdı. Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen çift, bu söylentileri yalanlamıştı. 27.07.2025 Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yalıkavak’ta konser veren Kenan Doğulu, ertesi gününü eşi Beren Saat ve ailesine ayırdı. Öğle saatlerinde plaja gelen Kenan Doğulu, Beren Saat, günü sohbet ederek geçirdi. Beren Saat'in iskeleden denize estetik atlayışı, çevredekiler tarafından; "10 numaralı atlayış" olarak yorumladı. 03.08.2025 Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, son barışmalarını, Bodrum'un mavi sularında kutlamıştı.

İkili, tekne tatilinde objektiflere yansıdı. Aralarındaki buzları eriten çift, günler sonra yine yollarını ayırmıştı. 07.08.2025 Ünlü oyuncu Hande Ataizi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da objektiflere yansıdı. Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıyan çift, denizin keyfini baş başa çıkardı. 23.08.2025 Oyuncu Betül Şahin, yıllar sonra Bodrum’da ortaya çıktı. Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Kariyerine 1997'de başlayan 50 yaşındaki Betül Şahin,oyunculuğa ara verdiği 2011'e kadar kesintisiz olarak kamera karşısına geçti. Betül Şahin, 10 yıl ara verdikten sonra 2022'de mesleğine dönüş yapmıştı. 08.08.2025 SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Barış Kılıç, ailesiyle Bodrum'da tatil yaptı.