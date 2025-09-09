Habertürk
        Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın aşkı belgelendi - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın aşkı belgelendi

        Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın birlikteliği belgelendi. Birlikte akşam yemeği yiyen çift, mekân çıkışında el ele görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 08:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:55
        Aşk belgelendi
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; bir süredir isimleri aşk söylentilerine karışan şarkıcı Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, birlikte yemek yedi. Ege Kökenli'nin de çifte eşlik ettiği akşam yemeği sonrası Dalkılıç ile Kaya, mekândan birlikte çıktı.

        Murat Dalkılıç, basın mensuplarının kapıda olduğunu görünce, Özgü Kaya'nın elini tuttu.

        Özgü Kaya, gazetecilerin birliktelikleri hakkındaki sorular karşısında sessiz kalırken, Murat Dalkılıç; "Daha sonra uzun uzun konuşuruz" dedi.

        Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı, çiftin 2 ay boyunca Kuşadası'nda tatil yaptığı öğrenildi.

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda burnundan 11'nci kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

        Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, "Hâlâ bir değişiklik yok doktorlarla sürekli istişare içerisindeyiz" dedi.

