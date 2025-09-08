Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı

Kendisi Çanakkale Muharebeleri'ne İstanbul'dan katılır ve bu muharebeye gelişi ve muharebeler esnasında da bir günlük tutar. Kendisi günlüğü tutmaya başlamadan önce günlüğün ilk sayfasına ailesinin adresini yazar ve adresin altına da 'Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin' yazdığını görürüz. Teğmen İbrahim Naci sanki şehit olacağını hissetmişçesine daha günlüğünü yazmaya başlamadan önce ailesinin adresini ve altına da bu notu iliştirmiştir. İbrahim Naci 29 gün boyunca Çanakkale Muharebeleri'nde bu günlüğü tutar.