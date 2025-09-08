OVP ile "dijital hamle"

OVP, yapay zekayı kamu ve özel sektörde dijital dönüşümün merkezi bir unsuru olarak tanımlıyor. Program, AI teknolojilerinin kamu hizmetlerini modernize etmekten tarım ve sağlık gibi sektörlerde yenilikçi çözümler sunmaya kadar geniş bir alanda uygulanmasını hedefliyor. İşte programdan öne çıkanlar:
Yapay zeka ve 5G ile Türkiye’nin yeni ekonomik vizyonu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026–2028 Orta Vadeli Program, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonunu kamu hizmetlerinden sanayiye, eğitimden tarıma kadar geniş bir alanda yeniden tanımlayacağını açıkladı. Programda yapay zeka destekli kamu karar sistemleri, 5G tabanlı üretim altyapısı, yerli teknoloji yatırımları, veri güvenliği politikaları ve dijital ekonomiyi büyütmeye yönelik girişim destekleri gibi somut adımlar yer alıyor. Dijital dönüşüm, yalnızca teknik bir modernizasyon değil; ekonomik büyüme, kamu verimliliği ve ulusal teknoloji egemenliği açısından stratejik bir kalkınma aracı olarak ele alınıyor. Bununla birlikte yerli teknoloji geliştirme, veri güvenliği, yapay zeka entegrasyonu ve yeni nesil iletişim altyapısının yaygınlaştırılması gibi alanlarda adımlar ve hedefler de içeriyor.
Yapay zeka (AI) destekli kamu karar sistemleri, 5G tabanlı üretim altyapısı, yerli teknoloji yatırımları, veri güvenliği politikaları ve dijital ekonomiyi büyütmeye yönelik girişim destekleri, programın temel unsurları arasında yer alıyor. OVP, dijital dönüşümü yalnızca teknik bir modernizasyon değil, ekonomik büyüme, kamu verimliliği ve ulusal teknoloji egemenliği için stratejik bir kalkınma aracı olarak konumlandırıyor. Program, Türkiye’yi küresel dijital ekonomide güçlü bir konuma taşımak için iddialı adımlar sunuyor.
DİJİTAL EKONOMİ İLE KÜRESEL REKABETE HAZIRLIK
OVP, dijital ekonomiyi büyütmek ve teknoloji girişimlerini desteklemek için de politikalar sunuyor.
EKONOMİK VE TEKNOLOJİK ATILIM
2026–2028 OVP, Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandıracak kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Yapay zeka ve 5G teknolojilerine odaklanan program, ekonomik büyümeyi hızlandırmanın yanı sıra kamu hizmetlerinde etkinlik ve küresel rekabet gücü artışı vadediyor. Yerli teknoloji üretimi, veri güvenliği ve dijital egemenlik gibi alanlarda atılan adımlar, Türkiye’yi küresel dijital ekonomide güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor. Bu program, dijitalleşmeyi bir kalkınma aracı olarak benimseyerek, Türkiye’nin teknoloji odaklı bir ekonomik atılım gerçekleştirmesine zemin hazırlıyor.