Eylül’ün ikinci haftası gökyüzü oldukça yoğun bir enerji hakim. 7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşen Tam (Kanlı) Ay Tutulması, içsel hesaplaşmaların kaçınılmaz olduğu bir döneme işaret ediyor.

Tutulma duygular, ruhsal yüzleşmeler ve kapanışlarla ilgili güçlü etkiler taşıyor. Aynı zamanda bastırılmış hislerin ortaya çıkmasına, içsel bir temizlik sürecine işaret ediyor.

İkizler burcunda geri hareket eden Uranüs ise ani fikir değişimlerini ve iletişimde sürprizleri beraberinde getirebilir. Peki 8-14 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, bu hafta iletişimde sürprizlere hazırlıklı olun. İç dünyanızda netleşme yaşarken, planlarınızı daha gerçekçi kurmanız gerekebilir.

Sevgili Boğalar, bu hafta kim dost, kim düşman daha iyi anlayacaksınız. Gelecek hedefleriniz için yeni bir yön belirleme zamanı. Para konusunda şansınız açık.

Sevgili İkizler burçları, kariyerde değişime gidebilirsiniz. Toplumsal imajınızda önemli bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeçler, eğitim ve yolculuklarla ilgili bir karar alabilirsiniz. Sosyal çevrede sürprizler var. Hayata bakış açınız değişiyor.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslanlar, borç, miras ya da ortak gelirlerle ilgili önemli bir tamamlanma yaşanabilir. Kariyerde ise farklı bir yola ilerlemek için adım atabilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başaklar, ilişkilerde karar zamanı! Bitmesi gereken ilişkiler sonlanırken, güçlü bağlar daha da derinleşebilir.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Teraziler, iş ortamınızda yeni düzenlemeler, değişimler söz konusu. Finansal konularda sürprizler yaşanabilir. Rutinlerden sıyrılmak iyi gelebilir.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrepler, bu hafta aşkta yeni bir sayfa açabilir ya da ayrılıklar gelebilir. İlişkilerde eski sayfalar açılabilir. Dikkat!

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yaylar, ailevi meseleler ön planda; iş hayatında rutinler değişebilir. Ev veya yaşam alanınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlaklar, bu hafta güzel bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kovalar, maddi kaynaklarınız tutulmayla birlikte yeniden şekilleniyor. Gelirlerde yeni fırsatlar gündeme gelebilir.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balıklar, burcunuzda gerçekleşen tutulma, sizi derinden etkiliyor. Hayatınızda önemli bir dönüm noktası sizi bekliyor. Eski fikirleriniz, projeleriniz tekrardan gündeme gelebilir.