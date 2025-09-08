Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 7 Eylül Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları (8-14 Eylül)

        Ay Tutulması etkisinde 8-14 Eylül haftalık burç yorumları

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 8-14 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor? 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen Tam Ay Tutulması ve Uranüs retrosu ne gibi etkiler barındırıyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 09:24 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eylül’ün ikinci haftası gökyüzü oldukça yoğun bir enerji hakim. 7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşen Tam (Kanlı) Ay Tutulması, içsel hesaplaşmaların kaçınılmaz olduğu bir döneme işaret ediyor.

        Tutulma duygular, ruhsal yüzleşmeler ve kapanışlarla ilgili güçlü etkiler taşıyor. Aynı zamanda bastırılmış hislerin ortaya çıkmasına, içsel bir temizlik sürecine işaret ediyor.

        İkizler burcunda geri hareket eden Uranüs ise ani fikir değişimlerini ve iletişimde sürprizleri beraberinde getirebilir. Peki 8-14 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor?

        KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Koçlar, bu hafta iletişimde sürprizlere hazırlıklı olun. İç dünyanızda netleşme yaşarken, planlarınızı daha gerçekçi kurmanız gerekebilir.

        BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Boğalar, bu hafta kim dost, kim düşman daha iyi anlayacaksınız. Gelecek hedefleriniz için yeni bir yön belirleme zamanı. Para konusunda şansınız açık.

        REKLAM

        İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili İkizler burçları, kariyerde değişime gidebilirsiniz. Toplumsal imajınızda önemli bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

        YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Yengeçler, eğitim ve yolculuklarla ilgili bir karar alabilirsiniz. Sosyal çevrede sürprizler var. Hayata bakış açınız değişiyor.

        ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Aslanlar, borç, miras ya da ortak gelirlerle ilgili önemli bir tamamlanma yaşanabilir. Kariyerde ise farklı bir yola ilerlemek için adım atabilirsiniz.

        BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Başaklar, ilişkilerde karar zamanı! Bitmesi gereken ilişkiler sonlanırken, güçlü bağlar daha da derinleşebilir.

        TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Teraziler, iş ortamınızda yeni düzenlemeler, değişimler söz konusu. Finansal konularda sürprizler yaşanabilir. Rutinlerden sıyrılmak iyi gelebilir.

        REKLAM

        AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Akrepler, bu hafta aşkta yeni bir sayfa açabilir ya da ayrılıklar gelebilir. İlişkilerde eski sayfalar açılabilir. Dikkat!

        YAY HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Yaylar, ailevi meseleler ön planda; iş hayatında rutinler değişebilir. Ev veya yaşam alanınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

        OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Oğlaklar, bu hafta güzel bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz.

        KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Kovalar, maddi kaynaklarınız tutulmayla birlikte yeniden şekilleniyor. Gelirlerde yeni fırsatlar gündeme gelebilir.

        BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

        Sevgili Balıklar, burcunuzda gerçekleşen tutulma, sizi derinden etkiliyor. Hayatınızda önemli bir dönüm noktası sizi bekliyor. Eski fikirleriniz, projeleriniz tekrardan gündeme gelebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #7 eylül ay tutulması
        #Uranüs retro
        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #8 eylül haftalık burç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıklıyor
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!