        Son dakika: Manifest grubuna "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" soruşturması

        Manifest grubuna soruşturma açıldı

        Küçükçiftlik Park'ta konser veren Manifest grubunun konserinde +18 konserdeki danslardan sonra "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açıldı.

        Giriş: 07.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:56
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Küçükçiftlik Park Manifest grubunun düzenlediği +18 konserdeki danslardan sonra "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açıldı.

        Başsavcılık açıklamasında “toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadelerini kullandı.

