Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu: Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim

Baba İsmail Hakkı Gül, oğlunun 13 yaşında savcının yanında çalışmaya başladığını ve savcı Ercan Kayhan'ın onu adeta kendi oğlu gibi yetiştirdiğini belirtti. Ancak bu ilişkinin zamanla bozulduğunu iddia etti. Babaya göre, Mustafa Can'ın kız arkadaşına para istediğinde savcıdan olumsuz yanıt alması, aralarındaki gerilimi tırmandırdı. Mustafa Can'ın savcıdan tazminatını alamadığı iddiası da bu gerilimi derinleştirdi.

"BANA BABA DEMEZ OLDU"

Gül, oğlunun bir süre sonra ailesinden tamamen koptuğunu anlattı. Evlerinin hemen yanındaki tek odalı bir yerde yaşamaya başlayan Mustafa Can'ın, kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demediğini, telefonlarına cevap vermediğini söyledi. Baba Gül, oğlunun bu süreçte alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığını da dile getirdi.

"GİDEREK BENDEN UZAKLAŞTI"

Mustafa Can'ı bu durumdan kurtarmak için çok çabaladığını ifade eden İsmail Hakkı Gül, "Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim" diyerek oğlunu uyardığını ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Cinayetten önce Mustafa Can'ın ailesiyle yemek yiyip helalleştiğini ve ardından kendi odasına gittiğini belirten baba, cinayet sonrası ailecek perişan olduklarını dile getirdi.