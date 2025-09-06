Habertürk
        Haberler Dünya Mısır, İsrail'i ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı | Dış Haberler

        Mısır, İsrail'i ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki açlığın İsrail'den kaynaklandığını belirterek Tel Aviv'e, Hamas'ın da kabul ettiği ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 12:56 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:56
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Bakan Abdulati, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Mısır'ın başkenti Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

        Basın toplantısında konuşan Abdulati, "Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz ve İsrail'i, Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." dedi.

        Gazze'deki açlığın "tam manasıyla bir açlık" olduğunu, insan eliyle ortaya çıktığını ve buna "açlığı Gazze'de bir savaş silahı olarak kullanan" İsrail'in neden olduğunu belirten Bakan Abdulati, İsrail'in Gazze'deki yayılmacı politikalarını reddettiklerini dile getirdi.

        İsrail'in Mısır'ı hedef alan iddialarına da yanıt veren Abdulati, "Kahire, Refah Sınır Kapısı'nı her gün 24 saat açık tutuyor ve sınırı kapatan İsrail'dir." dedi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına ilk yanıtında Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığını ve reddettiğini belirtmişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 Eylül'de Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

