        Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis şehit oldu

        Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis şehit oldu

        Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu şehit oldu

        Giriş: 06.09.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:53
        Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis şehit oldu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından şehit polis ile ilgili açıklama yaptı:

        "Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

