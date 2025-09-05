Habertürk
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi

        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalmak üzere olan çiftin imdadına özel halk otobüsünün şoförü yetişti. Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, evlilik için önceden randevu aldıkları İnegöl Belediyesinin nikah salonuna gitmek üzere evlerinden çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 22:46 Güncelleme: 05.09.2025 - 22:46
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Bursa'da nikah saatine yetişemeyeceklerini anlayan çift, durdurdukları bir özel halk otobüsü şoföründen yardım istedi. Bu talebi geri çevirmeyen otobüs şoförü Ömer Ulubey, salona yetiştirdiği çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

        Nikah salonundaki davetliler, bu anı uzun süre alkışladı. Ulubey, unutamayacağı bir anı yaşadığını belirterek, "Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur." dedi.

        Damat Namık Kar ise Ulubeye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bir takım sebeplerden dolayı geç kalmıştık. Allaha şükür duraktayken şoför abimiz yardımımıza yetişti. Kendisine durumu aktardık. Bizi yetiştireceğini söyledi. Sağ olsun bizi nikaha yetiştirdi. Bizim teklifimizi kırmadı ve nikah şahitliğimizi de yaptı. Bizim için güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."

        Bu arada çift ve yakınlarının halk otobüsüne binip nikah salonuna yetiştiği anlar otobüsün içindeki kamerayla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

