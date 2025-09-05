ABD basını Pentagon'nun yeni savunma perspektifini yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde Çin tehdidi üzerinde sıklıkla dururken, 2018 yılında yayımlanan Ulusal Savunma Stratejisi raporunda Çin stratejik rakip olarak nitelendirilmişti.

Çin'in askeri bir modernizasyondan geçtiğini belirten raporda, Çin'in Hint-Pasifik bölgesini kendi lehine yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekilmişti.

Politico'nun haberine göre, Çin tehdidine dair Pentagon yetkilileri farklı bir perspektif getiriyor.

Batı yarım kürenin ve ABD ana karasının (iç güvenlik) güvenliğini önceliklendiren yetkililer, önceki savunma stratejisinden ciddi bir farklılığı da işaret etmiş oluyor.

Ulusal Muhafızların Washington'a ve Los Angeles'a gönderilmesi bu yeni stratejinin bir açılımı olarak görülürken, Venezuela üzerindeki baskının artırılması da yetkililer tarafından ortaya konan perspektife paralel değerlendiriliyor.

REKLAM

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da asayişin tam olarak sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederken, Chicago'nun dünyanın en tehlikeli şehri olduğunu dile getirmiş ve bu şehre de Ulusal Muhafızların sevk edilebileceğinin sinyalini vermişti.

Diğer yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığı ile itham eden Trump, Tren de Aragua isimli örgüte ait olduğunu bildirdiği uyuşturucu teknesinin vurulduğunu duyurmuştu.

MADURO'NUN TEPKİSİ ABD'ye ait 8 savaş gemisinin Venezuela açıklarına konuşlandığını ifade eden Maduro, 1200 füzenin ve bir nükleer denizaltının da kendilerine yöneltildiğini dile getirmişti. Maduro, "Bu ahlak dışı, suç teşkil eden kanlı bir tehdit." derken, ülkesinin barışçıl olduğunu ancak boyun eğmeyeceğini belirtmişti. Tehdidin Güney Amerika'ya yönelik 100 yılın en büyük tehdidi olduğunu belirten Nicolas Maduro, politik açıdan küresel bir bilinçlenme olduğunu ifade etti ve dünyada kolonyalizmin ya da üstünlükçülüğün yer bulamayacağını dile getirdi. Venezuela Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek "Başkan Trump, dikkatli olmalısınız. Çünkü (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, ellerinizi kana bulamak istiyor. Venezuelalıların ve Güney Amerikalıların kanına." diye konuştu. REKLAM Hiçbir ülkeye örnek olmak istemediklerini belirten Maduro, hiçbir ülkenin de kendilerine bir model dayatmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. ABD-VENEZUELA GERİLİMİ Trump döneminde ABD–Venezuela ilişkileri en gerilimli dönemlerinden birini yaşıyor. Donald Trump yönetimi, Nicolás Maduro’yu otoriter bir lider olarak tanımlarken ve 2018’deki tartışmalı seçimleri gayrimeşru ilan ederek Maduro’yu reddetmişti.