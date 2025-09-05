Spor yazarları A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyetini değerlendirdi!

"RAKİBİ ŞOKA SOKTUK!"

Ali Gültiken: Bu seviyelerde deplasmanda maça golle başlayabilmek büyük avantaj. Rakibinizi hem şoka sokuyorsunuz hem de oyun stratejisi sizin lehinize dönüyor. Cebimize koyduğumuz bu avantajı da maçın genelinde çok iyi kullandık. Gürcistan'ın skoru eşitleme çabası ile beraber doğal olarak alanları da beraberinde getirdi. Bu aslında bizim kadromuza baktığımızda bizim de olmasını istediğimiz bir durumdu. Ofansif oyuncularımıza baktığımızda hepsi bu tür bir oyun için biçilmiş kaftanlardı. Kerem, Kenan, Arda ve Yunus gibi oyuncular alanını çok iyi kullanan, birebiri iyi oynayabilen çabuk futbolcular. (Sabah)