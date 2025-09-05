Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava

ABD'nin başkenti Washington yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava etti.

CNN'in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını kaydetti.

Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini ifade eden Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

3 HAFTADA 1669 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada Washington'da 3 hafta içinde 700'den fazlası düzensiz göçmen olan 1669 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trump, federal düzeyde yönetilen Görev Gücünün 3 hafta içinde 1669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmenler olduğu belirtildi.