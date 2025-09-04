Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş | Son dakika haberleri

        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş

        Sarıyer'de üniversite kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un kampüse 'Düğüne geldim' diyerek girdiği ve aranmadığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 20:46 Güncelleme: 04.09.2025 - 20:46
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi.

        24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

        NE OLMUŞTU?

        Olay 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, aynı silahla intihar etti. Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        TAKINTI HALİNE GETİRDİ

        Olay sonrasında, Hilal Özdemir’in bir süre önce Ayberk Kurtuluş’ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş’un Özdemir’i takıntı haline getirerek takip ettiği iddia edildi. Olay günü Özdemir’i arayan Kurtuluş’un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK 2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

        Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

        ARACIYLA İÇERİYE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Öte yandan Hilal Özdemir’i öldüren Ayberk Kurtuluş’un aracıyla kampüse girdiği anların görüntüsünü ortaya çıktı. Kurtuluş'tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu görülürken, Kurtuluş'un neredeyse aracını durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

