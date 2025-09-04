KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELENLER VAR

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin de Samsun merkezde yaşadıklarını, fındık hasat zamanı köylerine geldiklerini anlattı.

Keskin, köprünün çok faydasını gördüklerini dile getirerek, "Özellikle bu mahalle ve orta mahalle için de çok faydalı. İnsanlar kısa yoldan karşıya gidip gelebiliyorlar ve camiye gitmeleri daha kolay oldu. Şehir dışından gelenler, burada fotoğraf çektirenler var, dronla fotoğraf çekenler, düğün fotoğrafları çektirenler de var. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.