Türkiye’de hafta sonu gelirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer de kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu ile Ankara çevrelerinde de yağmur ihtimalleri yüksek görünüyor.

Dün Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde olduğu gibi, gelecek 3 gün daha kuzey çizgimizde hava aralıklı yağmurlu olacak. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’da kuvvetli gök gürültülü sağanaklar özellikle cuma ve cumartesi günleri hayatı ve ulaşımı etkileyebilir.

5 Eylül Cuma günü yağışların en kuvvetli beklendiği alanlar Kars, Oltu, Yusufeli olarak görünürken, 6 Eylül Cumartesi Çankırı-Kızılcahaman-Bolu-Düzce arasında kuvvetli sağanak, Çorum-Kastamonu arasında ise daha çok kırsal kesimlerde kuvvetli sağanak görülebilir.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Ankara’da ise cumartesi tahmini saat 12:00 ile 18:00 arası, bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz.

İstanbul’da ve çevresinde bulutlar artıyor, 6 Eylül Cumartesi sabah saatleri ile öğlen arası İstanbul’a da bir miktar yağabilir, şimdilik İstanbul’da diğer merkezlerdeki gibi kuvvetli sağanak beklenmiyor. Hava sıcaklıkları gündüz 28°C civarında seyrederken gece 22°C’ye kadar serinliyor. Marmara’da özellikle gölgelerde ve gece saatleri artık hava bunaltmıyor.