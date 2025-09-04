Habertürk
        Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın hizmetlerine erişilemiyor!

        Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın hizmetlerine erişilemiyor!

        Google'ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetlerinde yaşanan çöküş, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. E-posta, dosya paylaşımı ve uygulama erişiminde yaşanan sorunlar, iş dünyasından eğitime kadar geniş bir yelpazede aksamalara yol açtı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada kullanıcı tepkileri çığ gibi büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin açıklamasında "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 04.09.2025 - 10:21 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:58
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Google’ın en popüler hizmetlerinden Gmail, Google Drive ve Google Play dahil olmak üzere birçok platformunda küresel bir kesinti yaşandı. Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu. Kesintinin etkisi, bireysel kullanıcılardan işletmelere ve eğitim kurumlarına kadar geniş bir kitleyi etkiledi. Google, resmi kanallar üzerinden sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını duyurdu.

        ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı açıklamada Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

        "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

        VPN İLE GİRİLEBİLİYOR!

        Sorunun Avrupa ve Türkiye kaynaklı olduğunun belirtilmesi ABD'de bu problemin yaşanmadığını Google'ın yalnızca hizmetlerinin bu bölgelerde sorunlu olduğunu ortaya koydu. VPN ile konumu ABD olarak ayarladığımız taktirde, Google hizmetlerine VPN ağı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

        KESİNTİNİN BOYUTLARI VE KULLANICI TEPKİLERİ

        Kesinti, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Downdetector’a göre, dünya genelinde binlerce kullanıcı Gmail ve Google Drive’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Özellikle iş süreçleri ve eğitim faaliyetleri için Google hizmetlerine bağımlı olan kullanıcılar, kesintiden ciddi şekilde etkilendi. Sosyal medyada, kullanıcılar hayal kırıklıklarını ve alternatif çözümler arayışlarını paylaşırken, bazıları mizahi paylaşımlarla durumu hafifletmeye çalıştı.

        İŞ VE EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

        Google hizmetlerinin kesintisi, özellikle uzaktan çalışma ve eğitimde büyük aksamalara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı. İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı. Uzmanlar, bu tür kesintilerin, büyük teknoloji şirketlerinin altyapısına olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

        Google, kesintinin çözümü için çalışmalara devam ederken, kullanıcılara tarayıcı önbelleğini temizleme, farklı bir tarayıcı kullanma veya mobil veri yerine Wi-Fi bağlantısı deneme gibi geçici çözümler önerdi. Ayrıca, kullanıcıların önemli dosyalarını yerel bir sürücüye yedeklemeleri ve alternatif e-posta veya bulut servislerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Kesintinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Google’ın geçmişte benzer sorunları birkaç saat içinde çözdüğü biliniyor.

