Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğradı

        Saldırıya uğrayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti

        İstanbul Çekmeköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının restoranda daha önce garson olarak çalıştığı öğrenildi.

        Giriş: 03.09.2025 - 22:32 Güncelleme: 03.09.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, saat 21.45 sıralarında Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül isimli kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

        BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

        Çekmeköy’de Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda bugün 21.15 sıralarında, İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan arasında husumet bulunan Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalede savcı Ercan Kayhan’ın olay yerinde vefat ettiği tespit edildi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savcıyı öldüren kişinin savcının dosyasına baktığı bir şüpheli olmadığı belirtildi. İddiaya göre Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran kendisine ait. 19 yaşındaki katilin daha önce burada çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediliyor.

        GARSON ÇIKTI

        Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgiye göre gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, sorgulanmak üzere Çekmeköy Ömerli Jandarma Karakolu’na götürüldü. Yapılan ilk araştırmada, şüphelinin restoranda garson olarak çalıştığı öğrenildi. Geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        VALİ DAVUT GÜL OLAY YERİNDE

        İstanbul Valisi Davut Gül ise olay yerine gelerek ilgililerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ercan kayhan savcı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller