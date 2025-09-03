Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, saat 21.45 sıralarında Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül isimli kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalede savcı Ercan Kayhan’ın olay yerinde vefat ettiği tespit edildi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savcıyı öldüren kişinin savcının dosyasına baktığı bir şüpheli olmadığı belirtildi. İddiaya göre Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran kendisine ait. 19 yaşındaki katilin daha önce burada çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediliyor.