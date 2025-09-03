Türkiye - Sırbistan: 95-90 (MAÇ SONUCU)

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te rakip tanımıyor, önüne geleni yıkıp geçiyor... A Milliler, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı devirdi. Devler, mücadeleden 95-90 galip ayrılıp hem rakibinin yenilmezliğine son verdi hem de 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı.

SON 16'DA RAKİP İSVEÇ

Ergin Ataman'ın öğrencileri, grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken, bu turda B Grubu dördüncüsü İsveç ile eşleşti. Türkiye-İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Grubu ikinci bitiren Sırbistan ise son 16 turunda B Grubu üçüncüsü Finlandiya ile karşılaşacak.

🔝 Grup lideri Türkiye oldu. 🇹🇷



🎙️ Kenan Sipahi, Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün açıklamaları! pic.twitter.com/uq3zvBEuQ9 — HT Spor (@HTSpor) September 3, 2025

REKLAM

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.