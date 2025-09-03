Türkiye - Sırbistan: 95-90 (MAÇ SONUCU)
12 Dev Adam kazanıyor, Türkiye'yi coşturmaya devam ediyor... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'in en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı 95-90 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı! Ay-yıldızlıların süperstarı Alperen Şengün, 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle maça damgasını vurdu. Grubunu namağlup lider tamamlayan A Milliler son 16 turunda İsveç ile eşleşti.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te rakip tanımıyor, önüne geleni yıkıp geçiyor... A Milliler, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı devirdi. Devler, mücadeleden 95-90 galip ayrılıp hem rakibinin yenilmezliğine son verdi hem de 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı.
SON 16'DA RAKİP İSVEÇ
Ergin Ataman'ın öğrencileri, grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken, bu turda B Grubu dördüncüsü İsveç ile eşleşti. Türkiye-İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Grubu ikinci bitiren Sırbistan ise son 16 turunda B Grubu üçüncüsü Finlandiya ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.
Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.
Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.
ALPEREN VE LARKIN DAMGA VURDU!
Namağlup şekilde yoluna devam eden ay-yıldızlılarda 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle oynayan Alperen Şengün ve 23 sayı, 9 asist kaydeden Shane Larkin, maçın kahramanları oldu.
NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİYİZ!
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan A Milliler, EuroBasket'te yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri konumunda... 12 Dev Adam'ın dışında B Grubu lideri Almanya da grubundaki tüm maçlarını kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)
Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2
Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5
1. Periyot: 19-18
Devre: 46-49
3. Periyot: 74-73