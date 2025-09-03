Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye - Sırbistan: 95-90 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türkiye - Sırbistan: 95-90 (MAÇ SONUCU)

        12 Dev Adam kazanıyor, Türkiye'yi coşturmaya devam ediyor... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'in en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı 95-90 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı! Ay-yıldızlıların süperstarı Alperen Şengün, 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle maça damgasını vurdu. Grubunu namağlup lider tamamlayan A Milliler son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 23:11 Güncelleme: 03.09.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te rakip tanımıyor, önüne geleni yıkıp geçiyor... A Milliler, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı devirdi. Devler, mücadeleden 95-90 galip ayrılıp hem rakibinin yenilmezliğine son verdi hem de 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı.

        SON 16'DA RAKİP İSVEÇ

        Ergin Ataman'ın öğrencileri, grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken, bu turda B Grubu dördüncüsü İsveç ile eşleşti. Türkiye-İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

        Grubu ikinci bitiren Sırbistan ise son 16 turunda B Grubu üçüncüsü Finlandiya ile karşılaşacak.

        REKLAM

        Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

        Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

        Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

        REKLAM

        ALPEREN VE LARKIN DAMGA VURDU!

        Namağlup şekilde yoluna devam eden ay-yıldızlılarda 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle oynayan Alperen Şengün ve 23 sayı, 9 asist kaydeden Shane Larkin, maçın kahramanları oldu.

        NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİYİZ!

        A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan A Milliler, EuroBasket'te yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri konumunda... 12 Dev Adam'ın dışında B Grubu lideri Almanya da grubundaki tüm maçlarını kazanarak son 16 turuna yükseldi.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

        REKLAM

        Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2

        Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 46-49

        3. Periyot: 74-73

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller