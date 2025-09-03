Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Okan ismi verilen 3 yaşındaki ayının, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ndeki tedavi görüntüleri sosyal medyada gündem, uluslararası medyaya da haber konusu oldu.

Okan adı verilen ayı, 5 gün önce rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki tedavisinin ardından tekrar rehabilitasyon merkezine nakledilen ayının hayvan hastanesinde sedyede uzandığı, serum takıldığı ve MR'a sokulduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rehabilitasyon merkezinin yöneticisi Burak Memişoğlu, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, karnında kitle olabileceği şüphesiyle ayıya MR çekildiğini ancak sonuçların temiz çıktığını söyledi.

REKLAM

Kan sayımına ve kan değerlerine de bakıldığını ve herhangi bir semptoma rastlanmadığını aktaran Memişoğlu, hayvanın gaz sıkışmasından dolayı fenalaştığının belirlendiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ANLAŞILDI

Kendisini 'Okan'ın babası' olarak tanıtan Memişoğlu, sosyal medyada ayının sanki insan hastanesine götürüldüğü ve MR çekimi konusunda öncelik verildiği yönünde paylaşımlar yapıldığını ancak bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.