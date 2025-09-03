Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP kongresinin akıbeti tartışmalı! Kritik hüküm kurultay kararını etkileyebilir | Son dakika haberleri

        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı! Kritik hüküm kurultay kararını etkileyebilir

        CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edilmesi tartışma yarattı. Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, kurultay sürecini yazdı...

        Giriş: 03.09.2025 - 09:00 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:04
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek kayyum atadı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) emsal kararına göre yeni kongrenin hemen yapılması mümkün görünmüyor. Çünkü YSK daha önce “karar kesinleşmeden kongre yapılamaz” demişti. CHP’nin YSK’ya başvurması halinde benzer bir kararın alınması sürpriz olmayacak. Kongre iptaline ilişkin kararda yer alan bir hüküm ise doğrudan CHP’nin 38. Kurultayı’nın meşruiyetini tartışmalı hale getirdi.

        İSTANBUL KARARI SİYASETİ SALLADI

        CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik mahkeme kararı, parti içi dengeleri sarsacak bir süreci beraberinde getirdi.

        Mahkeme yalnızca kongrenin iptaline ve kayyum atanmasına hükmetmedi; aynı zamanda İstanbul’dan seçilen kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu gelişme sonrası gözler hem İstanbul’daki kongre sürecine hem de Ankara’da yapılacak 38. Kurultay’a çevrildi.

        KRİTİK HÜKÜM KURULTAYI NASIL ETKİLEYECEK?

        Mahkemenin kararında yer alan kritik hüküm, kurultay davasına doğrudan etki etme potansiyeli taşıyor. 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen üst kurul–kurultay delegeleri de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP’nin toplam 1.200 delegesi bulunuyor; bu sayı doğal delegelerle birlikte 1.323’e çıkıyor. Delegelerin 196’sı İstanbul’dan geliyor. Kararla birlikte yaklaşık altıda bir delege devre dışı kalmış oldu. Bu tablo, kurultayın iradesine doğrudan etki eden bir sonuç doğuruyor. Kulislerde, Ankara’daki mahkemenin yalnızca bu gerekçeyle CHP’nin 38. Kurultayı’nı iptal edebileceği değerlendiriliyor.

        YSK KONGRE SÜRECİNİ DURDURABİLİR

        İstanbul için kayyum atanmış olsa da yeni kongrenin hemen yapılması mümkün görünmüyor. Bunun nedeni, YSK’nın 2019’da CHP Eskişehir İl Kongresi’ne ilişkin verdiği emsal karar. O dönemde Sulh Hukuk Mahkemesi kayyum atamış, ancak karar kesinleşmeden kongre talebi seçim kurullarınca reddedilmişti. YSK da bu yaklaşımı onaylayarak “mahkeme kararı kesinleşmeden kongre yapılamaz” hükmünü vermişti. Dolayısıyla İstanbul’da da benzer bir süreç işletilecek. CHP’nin başvurusu üzerine YSK’nın, kayyum heyetinin kongreyi toplaması için mahkeme kararının istinaf incelemesinden geçerek kesinleşmesini bekleme zorunluluğuna işaret etmesi bekleniyor.

        KARARIN CHP SİYASETİNE ETKİSİ

        Siyasi açıdan bakıldığında, İstanbul kongresinden doğan kriz yalnızca il örgütünü değil, doğrudan kurultayı da etkiliyor. Delegelerin altıda birinin görevden uzaklaştırılması, partideki güç dengelerini kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle CHP’nin 38. Kurultayı’nın meşruiyeti ve zamanlaması artık tamamen yargı süreçlerine bağlı hale geldi. Bazı hukukçular, Ankara’daki mahkemenin yalnızca İstanbul delegelerinin durumunu gerekçe göstererek iptal kararı verebileceğini dile getiriyor. Böyle bir durumda CHP olağanüstü bir siyasi krizle karşı karşıya kalacak. İstanbul delegelerinin saf dışı bırakılması kurultay yarışında dengeleri doğrudan etkileyecek. Buna karşın CHP kulislerinde, ‘Özgür Özel’in giderek artan etkisinin hangi şartlarda veya hangi tarihte yapılırsa yapılsın olası bir kurultaydan zaferle çıkmasını sağlayacağı görüşü’ de sıkça dillendiriliyor.

