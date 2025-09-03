İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek kayyum atadı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) emsal kararına göre yeni kongrenin hemen yapılması mümkün görünmüyor. Çünkü YSK daha önce “karar kesinleşmeden kongre yapılamaz” demişti. CHP’nin YSK’ya başvurması halinde benzer bir kararın alınması sürpriz olmayacak. Kongre iptaline ilişkin kararda yer alan bir hüküm ise doğrudan CHP’nin 38. Kurultayı’nın meşruiyetini tartışmalı hale getirdi.

İSTANBUL KARARI SİYASETİ SALLADI

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik mahkeme kararı, parti içi dengeleri sarsacak bir süreci beraberinde getirdi.

Mahkeme yalnızca kongrenin iptaline ve kayyum atanmasına hükmetmedi; aynı zamanda İstanbul’dan seçilen kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu gelişme sonrası gözler hem İstanbul’daki kongre sürecine hem de Ankara’da yapılacak 38. Kurultay’a çevrildi.

KRİTİK HÜKÜM KURULTAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Mahkemenin kararında yer alan kritik hüküm, kurultay davasına doğrudan etki etme potansiyeli taşıyor. 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen üst kurul–kurultay delegeleri de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. CHP’nin toplam 1.200 delegesi bulunuyor; bu sayı doğal delegelerle birlikte 1.323’e çıkıyor. Delegelerin 196’sı İstanbul’dan geliyor. Kararla birlikte yaklaşık altıda bir delege devre dışı kalmış oldu. Bu tablo, kurultayın iradesine doğrudan etki eden bir sonuç doğuruyor. Kulislerde, Ankara’daki mahkemenin yalnızca bu gerekçeyle CHP’nin 38. Kurultayı’nı iptal edebileceği değerlendiriliyor.