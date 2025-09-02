Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor | Son dakika haberleri

        Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor

        Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 18:55 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:55
        Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor
        Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesinde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        GECE BOYU ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

        Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye alındı.

        Akgeçit köyü Karasu Mahallesinde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, yangının evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

        Hüsniye Okutucu ise dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

        VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

        Tahliye edilen vatandaşların bazıları yakınlarının evlerine yerleşirken, diğerleri de İğdir köyünde bulunan İğdir Erkek Hafızlık Kuran Kursu ve İğdir Merkez Kız Kuran Kursu yurduna yerleştirildi.

        Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Hikmet Esenlikçi, gazetecilere, "Dün yangın bizim köye yaklaştı. Jandarmalar bizi evden çıkarttılar, Hayatınız tehlikede dediler. Kuran kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." dedi.

        Meral Öztürk ise "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

        Semiha Karışan da "Ben dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var. Ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

