Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali kararını tanımadıklarını söyledi. Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP'li durduramadıklarını, birbirine düşüremediklerini, yükselişine engel olamadıkları için, kurdukları bütün planların suya düştüğünü görüyorlar, onun için yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltebilecek olsa belki seçimi kazanabilirler. 'Herşeyi göze alalım, CHP'yi ortadan kaldıralım' diye niyetleri var. Bu millet savaş meydanlarında kurulmuş partiyi asliye ceza mahkemelerinde sana kapattırır mı? Bir kapatma davası açmadılar, açarlarsa şaşırmam. Savaş meydanında Atatürk'ün kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi'nin asliye hukuk mahkemesinde yok edemezsin. Bunu büyük bir özgüvenle, inançla söylüyorum. Kötülüğün zirve yaptığı ama bizim de azmimizin zirve yaptığını görüyoruz. Bunu çok ayıplı bir gün olarak görüyorum. Buna teslim olmayacağımızı herkes bilsin.

"ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNE DEVAM EDECEK"

Yarın akşam İstanbul'un bütün demokratlarını Zeytinburnu'na davet ediyoruz. Burada il başkanlığı seçimi iptal edilmeye çalışıldığı için 39 ilçemiz için mücadele alanıdır. Bu mesele 19 Mart darbe sürecinin buraya geldiği yerdir. Bu karar yok hükmündedir. Tanımıyoruz hiçbir şekilde. İl başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi içinde yapmış olduğu mahalle delege seçimleri var, o seçimleri de tamamlayacağız, sürecimizi sürdürüyoruz. İstanbul'un mahalle seçimleri bitti. 14 ilçe kongremizin günü belli. 2-5 yıl önce yapılan seçimi iptal etmeye uğraşıyorlar. Bu süreç tamamlanıyordu. Maksat doğruya erişmek, bir seçim süreiyle ilgili bir şey yapmak değildir. Kongre takviminin neyini durduruyorsunuz? Özgür Çelik bizim il başkanımız. Görevine devam edecektir.