Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Röportajlar Öpüşme ve sevişme sahnelerine yeni ayar - Magazin haberleri

        Öpüşme ve sevişme sahnelerine yeni ayar

        Öpüşme ve sevişme sahnelerine yeni uygulama... Yakınlık koordinatörlüğü Türkiye'de de başladı. Oyuncular, istemedikleri öpüşme ve sevişme sahnelerinde rol almak zorunda kalmayacak. ABD'de yaşayan yakınlık koordinatörü Ece Türkmut Dere, Habertürk'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Giriş: 02.09.2025 - 08:51 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gittiğim birkaç film setinde şahit olmuştum.

        Yönetmen, monitörün arkasından kamera önündeki oyunculara; "Öpüşün" veya bir yatak sahnesinde; "Kızım, bacağını biraz daha açacaksın" diyordu.

        Bir gün bir sette yönetmen, oyuncunun yanına gidip; "Bir banyo sahnesi ekledim. Çok güzel olacak" dedi. Kadın oyuncu itiraz etti. Yönetmenle, kadın oyuncu arasında tartışma çıktı. Kadın oyuncu, bir süre sonra seti terk etti. Set, söz konusu banyo sahnesinde değişiklik yapılarak birkaç gün sonra başlayabildi.

        BEREN SAAT MAHKEMELİK OLMUŞTU

        2010'da çekilen 'Gecenin Kanatları' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Beren Saat, sevişme sahnelerinde tuzağa düştüğünü söyledi. Saat, filmin yapımcısıyla mahkemelik olurken davada şunları söyledi; "Tam olarak tuzağa düşürüldüm. Bu sahne için bana başrol erkek oyuncuyla bir yakınlaşma sahnesi çekilecek, belden yukarısı çıplak olacak ama sadece sırtını çekeceğiz demişlerdi. Meğer yan tarafa ayna koymuşlar. Rol heyecanı, fark edemedim. Hiç istemediğim görüntüleri kaydetmişler. Bunların kullanılmasına izin vermemiştim."

        REKLAM

        Oyuncuyla - yapımcının veya oyuncuyla - yönetmenin böyle bir durumda karşı karşıya geldiği birçok örnek bulunuyor. Sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde benzer durumlar yaşandı. Hatta dünya sinemasının merkezi Hollywood'da bile çeşitli örnekleri bulunuyor.

        'Me Too' hareketinin de etkisiyle Hollywood'da kadın oyuncular, özellikle 2017'den itibaren yakınlaşma sahnelerinde filmin hikâyesine hizmet etmediği halde salt filme dikkat çekmek için senaryolara yazılan yakınlaşma sahnelerine itiraz etmeye başladı. Kadın oyuncular ayrıca, filmin hikâyesine hizmet etse de ölçüsü kaçırılan yakınlaşma sahnelerine de itiraz etti.

        Kadın oyuncuların bu konuda birlik sağlaması üzerine ABD'deki oyunculuk sendikaları, harekete geçerek yakınlık koordinatörlüğü konusunda adım attı.

        3 yıllık eğitim sonrasında sertifika alan yakınlık koordinatörleri, kısa süre içinde her filmde / dizide görev almaya başladı. Ondan kısa bir süre sonra da oyunculuk sendikaları, yakınlık koordinatörlerinin setlerinde çalışmalarına izin verilmeyen filmlerde oyuncuların kamera karşısına geçmesini yasaklamaya başladı. Zira; ABD'de bir oyuncu, bağlı bulunduğu sendikanın izni olmadan kamera karşısına geçemiyor.

        Başlarda şüpheyle yaklaşılan yakınlık koordinatörlüğü, kısa bir süre sonra setlerinin vazgeçilmezi oldu. Öpüşme ve sevişme sahnelerinde; yapımcılarla, oyuncular ve yönetmenlerle, oyuncular arasında köprü vazifesi gören yakınlık koordinatörleri, anlaşmazlıkları bitirirken bir sette en önemli unsurlardan biri olan zamanın kaybedilmesini önlüyor.

        Oyuncularla yapımcılar veya oyuncularla yönetmenler arasında yakınlaşma sahneleri konusunda bir anlaşmazlık olursa yakınlık koordinatörleri, söz konusu sahnenin hem oyuncuyu oyuncuyu rahatsız etmeyecek bir formda hem de yönetmenle yapımcının istediği şekilde çekilmesini sağlıyor.

        Örneğin bir öpüşme sahnesi çekilecekse, oyuncu da o sahneyi kendisinden istenilen şekilde çekmek istemiyorsa yakınlık koordinatörü, alternatif çekim teknikleri üzerine görüşlerini bildiriyor. Söz konusu sahne, her iki tarafın da memnuniyeti sağlanacak şekilde çekiliyor.

        Yakınlık koordinatörlüğü, Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ece Türkmut Dere, yaşadığı ABD'den gelerek yakınlaşma sahneleri olan yapımlarda görev almaya başladı.

        Ece Türkmut Dere, yakınlık koordinatörlüğüyle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

        Ece Türkmut Dere'nin açıklamalarına göre, Türkiye'deki yapımcılar da yönetmenler de oyuncular da yakınlık koordinatörlüğünden memnun. Yapımcılar, anlaşmazlık durumunda sorunun hemen çözülmesiyle sette zaman kaybı yaşamıyor. Yönetmenler, kendisinin istediği ama oyuncuların istemediği bir yakınlaşma sahnesini bir şekilde kotarıyor. Oyuncular ise kendisini rahatsız edecek sahneyi çekmek zorunda kalmıyor. Oyuncular, bunun yanı sıra Beren Saat'in 'Gecenin Kanatları'nda olduğu gibi tatsız bir sürprizle karşılaşmıyor.

        Ece Türkmut Dere

        Yakınlık koordinatörleri, setlerde sadece öpüşme ve sevişme sahneleri için görev yapmıyor. Temaslı bütün sahnelerde tarafların rahatsızlığını giderecek sahneler için de çalışmalarda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Türkmut Dere
        #Yakınlaşma koordinatörlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!