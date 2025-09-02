Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı