Maduro: En büyük tehdit ile karşı karşıyayız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'ye ait 8 savaş gemisinin Venezuela açıklarına konuşlandığını ifade eden Maduro, 1200 füzenin ve nükleer denizaltının da kendilerine yöneltildiğini dile getirdi.

Maduro, "Bu ahlak dışı, suç teşkil eden kanlı bir tehdit." derken, ülkesinin barışçıl olduğunu ancak boyun eğmeyeceğini belirtti.

Tehdidin Güney Amerika'ya yönelik 100 yılın en büyük tehdidi olduğunu belirten Venezuela Devlet Başkanı, politik açıdan küresel bir bilinçlenme olduğunu ifade etti ve dünyada kolonyalizmin ya da üstünlükçülüğün yer bulamayacağını dile getirdi.

Hiçbir ülkeye örnek olmak istemediklerini belirten Maduro, hiçbir ülkenin de kendilerine bir model dayatmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

REKLAM

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beyaz Saray, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi, Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır." sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı. REKLAM Maduro'nun ABD'ye "uyuşturucu soktuğu" için hukuki olarak suçlandığını ve Trump yönetiminin bu konuda Maduro yönetimi ile mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan ABD'li Sözcü, bölgeye gönderilen Amerikan askeri unsurlarının söz konusu bölgede görevlerine devam edeceklerini belirtti. ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.