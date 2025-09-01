İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi. Gürlek “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Gürlek, ilk göreve başladığında ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelede özellikle bireysel silahlanmada belli bir noktaya ulaşıldığını söyledi. Yasadışı bahisle ilgili öncelikle kanunda düzenleme olması gerektiğini de söyledi.

REKLAM

İBB İDDİANAMESİ İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Başsavcı Gürlek, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin soruları yanıtladı. İlk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi.

“TANIK BEYANIYLA TUTUKLU BİRİ VARSA SÖYLEYİN ERTESİ GÜN TAHLİYE EDELİM” İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında "İddianame yazılmaya başladı" diyen Gürlek, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” dedi. “DURUŞMA CANLI OLSA DA OLMASADA DELİLLERİMİZ VAR” İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” şeklinde konuştu. REKLAM “ETKİN PİŞMANLIKTA BULUNMALARI İÇİN BASKI YAPMIYORUZ” İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanması için şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlığın ne olduğunu anlatan Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim’ diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü” ifadelerini kullandı.