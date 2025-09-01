Habertürk
        Manchester City ile anlaşma tamamlandı: Ederson, Fenerbahçe için geliyor!

        Manchester City ile anlaşma tamamlandı: Ederson, Fenerbahçe için geliyor!

        Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde yer alan kaleci Ederson'un transferi için İngiliz ekibi Manchester City ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı kaleci 13.00 suların Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek

        Giriş: 01.09.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 09:36
        Fenerbahçe transfer döneminin son günlerine girilirken dev bir operasyon başlattı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'den kaleci Ederson transferinde mutlu sona yaklaştı.

        Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

        Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Ederson'un saat 13.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.

        2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

