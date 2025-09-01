Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaşma sağladı!
Transferde son günlere girilirken Galatasaray bir bombayı daha patlattı. Sarı-kırmızılı takım, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la ve kulübüyle anlaşma sağladı.
Yaz transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'de kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için iki tarafla da anlaşma sağladı.
34 yaşındaki yıldızın yaklaşık 4.5-5 milyon Euro net maaş kazanacağı öğrenildi.
YARIN İSTANBUL'A GELECEK!
İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atmak için yarın (2 Eylül Salı) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.