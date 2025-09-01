Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol kanat Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.

29 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, sağlık kontrollerinden geçirdi ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza attırdı. Asensio Fenerbahçe'de, 21 numaralı formayı giyecek.

BONSERVİS 7.5 MİLYON EURO!

Bu transfer için Fenerbahçe'nin kasasından 7.5 milyon Euro bonservis çıkacağı öğrenildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.