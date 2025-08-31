Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti! | Son dakika haberleri

        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!

        İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de çöp toplayan belediye ekipleri konteynerlerden birinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bebeği çöpe atan 39 yaşındaki anneyi gözaltına alındı. Bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri bulunduğu öğrenildi. Dehşet saçan olayda annenin bebeğin cesedini çöpe attıktan sonra markete giderek alışveriş yaptığı ortaya çıktı

        Giriş: 31.08.2025 - 23:39 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:40
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Beşiktaş'ta çöpleri toplayan belediye personeli konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpleri toplayan belediye personelleri metruk binanın önünde bulunan konteyner içerisinde hareketsiz halde bir bebek buldu.

        VÜCUDUNDA YANIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürüldü.

        CESEDİ ATIP ARDINDAN MARKETE GİTMİŞ

        Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu öğrenilen şüpheli anne ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, anne E.A.’nın bebeğinin doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüphelinin, bebeğini çöpe attıktan sonra markete giderek alışveriş yaptığı öğrenildi.

        Soruşturması devam eden annenin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve doğumda kullandığı makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.

