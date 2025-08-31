Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!

Beşiktaş'ta çöpleri toplayan belediye personeli konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpleri toplayan belediye personelleri metruk binanın önünde bulunan konteyner içerisinde hareketsiz halde bir bebek buldu.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürüldü.

CESEDİ ATIP ARDINDAN MARKETE GİTMİŞ

Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu öğrenilen şüpheli anne ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, anne E.A.’nın bebeğinin doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüphelinin, bebeğini çöpe attıktan sonra markete giderek alışveriş yaptığı öğrenildi.