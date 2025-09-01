Habertürk
        Haberler Yaşam 2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı! "İlk kez karşımıza çıkıyor"

        Perre Antik Kenti'nde Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu

        Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürüne ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:44
        Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü bulundu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Alkan, gazetecilere, kazıların 'sonsuzluk merdiveni' olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi.

        Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ile içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktaran Alkan, yapılan incelemede figürlerin, Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğunu ifade etti.

        Eserlerin bulunmasının büyük heyecan yarattığını dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

        "Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını, kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

         

        #Perre antik kenti
        #Mısır Tanrısı Pataikos
        #Perre
        #Adıyaman
