Gram altında yeni rekor

ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1.2'lik yükselişle 3.489 dolara çıktı.

Yurt içinde de gram altın buna paralel bir şekilde yüzde 1.3 değer kazanarak 4.611 liraya yükseldi ve yani tarihi zirvesini gördü.

Bugünkü yükselişle beraber gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 55 değer kazanmış oldu.

Analistler ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksinde devam eden düşüşün de etkili olduğunu belirterek, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.