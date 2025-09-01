Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.288,05 %-0,71
        DOLAR 41,1198 %-0,06
        EURO 48,2456 %0,36
        GRAM ALTIN 4.610,82 %1,08
        FAİZ 38,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,74 %2,24
        BITCOIN 108.134,00 %-0,91
        GBP/TRY 55,6636 %0,17
        EUR/USD 1,1724 %0,33
        BRENT 67,57 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.538,69 %1,08
        Haberler Ekonomi Altın Gram altında yeni rekor - Altın Haberleri

        Gram altında yeni rekor

        Gram altın haftanın ilk gününde yüzde 1.2 değer kazanarak 4.611 liraya çıktı ve yeni tarihi zirvesini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 09:49 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gram altında yeni rekor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

        Altının ons fiyatı yüzde 1.2'lik yükselişle 3.489 dolara çıktı.

        Yurt içinde de gram altın buna paralel bir şekilde yüzde 1.3 değer kazanarak 4.611 liraya yükseldi ve yani tarihi zirvesini gördü.

        Bugünkü yükselişle beraber gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 55 değer kazanmış oldu.

        Analistler ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksinde devam eden düşüşün de etkili olduğunu belirterek, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"