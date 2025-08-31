Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Olay saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özdemir ve Kurtuluş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

REKLAM

'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hilal Özdemir’in bir süre önce Ayberk Kurtuluş’ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş’un Özdemir’i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir’in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa’da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane’deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir’i arayan Kurtuluş’un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.