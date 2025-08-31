Ergin Ataman: Madalya için buradayız

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan 12 Dev Adam, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Milli Basketbol Takımımız'da başantrenör Ergin Ataman ve genel menajeri Nedim Yücel, HT Spor'da yayınlanan Zone Press programında Gökhan German ve Gökhan Türe'nin sorularını yanıtladı.

Ergin Ataman, "Stratejimiz oturmuş durumda, takımın uyumu gayet iyi. Her top için savaşan bir takımımız var. İlk 3 maçı kazanmak önemli ama ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüzde ciddi maçlar var. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu garantiledik. En kritik nokta son 16 turundaki maç. Önemli olan, bu tempoyla, agresiflik ve istekle eleme maçlarını geçebilmek. Şu anda bu istatistiklere çok takılmamak gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız tek ciddi maç Letonya'ydı, o maçta da çok iyi oynadık. Asıl bakalım bundan sonraki maçlarda ne olacak. Hedefim büyük, takımın kapasitesini görüyorum. Önce bir çeyrek finale ulaşalım; kaç yıldır ulaşmamışız. Adım adım gidelim. Madalya için buradayız, savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.