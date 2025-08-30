Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor! | Son dakika haberleri

        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!

        İstanbul Bebek'teki, Boğaziçi öngörünümünde kalan Paraliaki Balık Restoranı hakkında, ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Avukatları, bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bebek'in gözde mekanlarından Paraliaki'nin yıkım işlemlerine devam edilecek

        Giriş: 30.08.2025 - 13:14 Güncelleme: 30.08.2025 - 13:16
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre bir süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın saha ekipleri, Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde kalan mekan ve otellerin arasında bulunduğu birçok işletmeyi mercek altına almıştı.

        İLK KARAR PARALİAKİ'YE GELDİ

        Bir çivi çakmanın bile neredeyse imkansız olduğu bölgede, projelerine aykırı şekilde inşaat yaptıkları gerekçesiyle birçok mekanda yıkım kararı verilmişti. İşletmeler konuyu yargıya taşıdı. İdarenin bu kararının durdurulmasını talep etti. Süreç devam ederken ilk karar ünlü balık restoranı Paraliaki Bebek için geldi.

        "RUHSATI OLMAMASINA RAĞMEN İNŞAAT YAPILDI"

        İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararına göre; 26 Mayıs 2025'te saat 10.00’da yıkım işlemi yapılacağı MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirildi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu uyarınca inşaat ruhsatı olmadığı halde restoranda inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıktırılması kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Yürütmenin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı restoranın açtığı davada İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulunuldu. İdare Mahkemesi Bakanlığın talebini kabul etti.

        YIKIMA DEVAM EDİLECEK

        Ancak mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğini belirtti.

        Restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu şartların birlikte oluşmaması sebebiyle reddedildi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte restoranın yıkım işlemine devam edilecek.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
