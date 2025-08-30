Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi lig etabında sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açacak, son maçını ise yine deplasmanda Manchester City ile oynayacak.

        Giriş: 30.08.2025 - 13:52 Güncelleme: 30.08.2025 - 13:52
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı.

        2

        Buna göre, Galatasaray’ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu.

        3

        Cimbom, ilk maçını 18 Eylül’de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

        4

        Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

        5

        18 Eylül Perşembe

        22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

        6

        30 Eylül Salı

        22.00 Galatasaray - Liverpool

        7

        22 Ekim Çarşamba

        19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt

        8

        5 Kasım Çarşamba

        23.00 Ajax - Galatasaray

        9

        25 Kasım Salı

        20.45 Galatasaray - Union SG

        10

        9 Aralık Salı

        23.00 Monaco - Galatasaray

        11

        21 Ocak Çarşamba

        20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

        12

        28 Ocak Çarşamba

        23.00 Manchester City - Galatasaray

