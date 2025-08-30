Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi lig etabında sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açacak, son maçını ise yine deplasmanda Manchester City ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Buna göre, Galatasaray’ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu.
Cimbom, ilk maçını 18 Eylül’de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
18 Eylül Perşembe
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül Salı
22.00 Galatasaray - Liverpool
22 Ekim Çarşamba
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım Çarşamba
23.00 Ajax - Galatasaray
25 Kasım Salı
20.45 Galatasaray - Union SG