Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis İşiten: Kazanın nedeni ben oldum

        Melis İşiten: Kazanın nedeni ben oldum

        Oyuncu Melis İşiten, 3 yıl önce 3 kişinin hayatın kaybettiği kazanın meydana gelmesindeki nedenlerden birinin, kendisinin otelde kalmak istememesi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022'de turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmişti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

        O sürücü tutuklandı!
        O sürücü tutuklandı! Haberi Görüntüle

        Melis İşiten, katıldığı bir programda kazanın yaşanmasına nedenlerinden birinin, kendisinin otelde kalmak istememesi olduğunu açıkladı. İşiten, kazayla ilgili olarak şu ayrıntıları paylaştı: O gün başka bir yerde kalacaktık. Yola, gece çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada kaldırmak istemediği için yola çıktık. "Sen, burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın" dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekte zorlanıyorum.

        REKLAM

        Melis İşiten kaza anı hakkında ise şunları söyledi; Ben, bilincimi hiç kaybetmedim. Dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melis İşiten
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı