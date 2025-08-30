Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Adana, Osmaniye, Rize çevresinde ve Hatay kıyılarında yerel yağış bekleniyor. Rüzgarın şiddeti azalırken, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 30.08.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 33, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 38, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 40, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 28, Az bulutlu ve açık

        ARTVİN: 36, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 33, Az bulutlu ve açık

        KARS: 33, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

        VAN: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı