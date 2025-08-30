Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Adana, Osmaniye, Rize çevresinde ve Hatay kıyılarında yerel yağış bekleniyor. Rüzgarın şiddeti azalırken, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık
ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 34, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 33, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 38, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 40, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 28, Az bulutlu ve açık
ARTVİN: 36, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 33, Az bulutlu ve açık
KARS: 33, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık