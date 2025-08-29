1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!

İstanbul'da olay, 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Tuncay Meriç, 49 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

EDİRNE'DE YAKALANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin E.H. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli E.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

YERLİKAYA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.