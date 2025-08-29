CHP İstanbul seçimi için iddianame
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Giriş: 29.08.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:27
