        CHP İstanbul seçimi için iddianame

        CHP İstanbul seçimi için iddianame

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Giriş: 29.08.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:27
