Mourinho gitti Fenerbahçe hisseleri yükseldi
Jose Mourinho ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe hisseleri yarım saatte yüzde 5.8 yükseldi
Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.
Açıklamadan önce 12.56 liradan işlem gören Fenerbahçe hisseleri açıklamanın ardından yarım saat içerisinde 13.29 liraya kadar yükseldi. Yarım saatteki yükseliş yüzde 5.8'i buldu.
Hisseler daha sonra gelen satışlarla kazanımlarının bir kısmını geri verse de günlük yükseliş TSİ 11.45 itibarıyla yüzde 4.8 oldu.
Fenerbahçe hisselerinde yaşanan sert hareket:
Fenerbahçe hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 25 yükselse de son 1 ayda yatırımcısına yüzde 2.5 kaybettirmişti.