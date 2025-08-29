Almanya'nın Mark'ı, Fransa'nın Frang'ı: Euro'dan önce Avrupa'da hangi ülke hangi para birimini kullanıyordu?

Bugün cüzdanlarımızda gördüğümüz Euro, aslında oldukça yeni bir misafir. Ondan önce Avrupa ülkeleri, yüzyıllar boyu kendi ulusal paralarını kullanmıştı. Peki Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da ya da Yunanistan’da hangi para geçiyordu?