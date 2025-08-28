Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Son dakika haberleri

        Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 15:02 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman yangını!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor