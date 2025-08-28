Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 28.08.2025 - 15:02 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:16
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ