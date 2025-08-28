Samsunspor - Panathinaikos: 0-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. HT Spor'da yayınlanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta 2-1 mağlup olan temsilcimiz, Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamadı. Samsunspor, Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

YENİ 19 MAYIS STADI’NDA İLK AVRUPA MAÇI OYNANDI REKLAM Samsunspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1997-1998 sezonunda İntertoto Kupası’nda oynadı. Kırmızı-beyazlılar, 1998-1999’daki ikinci katılımında ise eski 19 Mayıs Stadı’ndaki son Avrupa sınavına Werder Bremen karşısında çıkmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Aradan geçen 27 yılın ardından yeniden Avrupa arenasına dönen Karadeniz temsilcisi, bu kez 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni 19 Mayıs Stadı’nda Panathinaikos’u konuk etti.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ 27 yıl sonra ilk kez taraftarının önüne Avrupa maçında çıkan Samsunspor’da 19 Mayıs Stadı’nda maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin çoğu satıldı. Karşılaşmayı 26 bin futbolsever izledi. MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. REKLAM 22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti. 23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.