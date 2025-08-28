Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeyeceğini ifade etti. Merz "Açıkça görülüyor ki Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak." dedi.
Rusya dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef almıştı.
Friedrich Merz, saldırıya ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu ve "Rusya gerçek yüzünü gösterdi." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 629 füze ve İHA'nın kullanıldığı saldırıyı terör ve barbarlık olarak nitelendirmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e düzenlenen saldırılardan memnun olmadığını bildirirken, Trump'ın daha sonra Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'ya tepki gösterdi.
X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Meloni "Gece gerçekleşen yoğun saldırılar kimin barışın yanında kimin müzakereye inanma niyeti olmadığını gösteriyor." dedi.
Meloni, saldırıları anlamsız olarak nitelendirdi.